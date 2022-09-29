انت الان تتابع خبر وزير التعليم يعلن قرار حاسم بشأن مزاولة المهنة : لازم رخصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني، أنه خلال الفترة القليلة القادمة سوف يتم السيطرة على مزاولة مهنة التعليم داخل جمهورية مصر العربية عن طريق إصدار رخصة لمزاولة المهنة.وأوضح حجازي في المؤتمر الذي عقده اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، للكشف عن خطة الوزارة خلال العام الدراسي الذي سوف ينطلق يوم السبت المقبل 1 أكتوبر 2022، بالإضافة إلي طريقة امتحانات الثانوية العامة، أن قيام الوزارة بتطبيق لائحة الانضباط بالمدارس حيث يتم العمل عليها في الفترة الحالية حتى يعود الانضباط للمدارس.

وأشار وزير التعليم والتعليم الفني أن الوزارة سوف تقوم بمنح دبلومة استراتيجية لمدة تقدر بحوالي عام كامل لـ 1000 معلم لتأهيلهم لإدارة المدارس.