انت الان تتابع خبر مصير البابل شيت والتحسين.. مفاجآت من العيار الثقيل حول امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بالتأكيد أن انخفاض درجات طلاب الثانوية العامة في أي سنة يعتبر مؤشراً لـ 3 أشياء، وهي إما أن الطالب لم يذكر بشكل صحيح، أو في حالة إذا كان المدرس لم يشرح بشكل صحيح، أو أنه يوجد يوجد مشكلة في الامتحان نفسه.
وزير التعليم يكشف مفاجآت عن الثانوية العامة ومصير البابل شيت والتحسين
- تجهيز دليل لكل الطلاب ليتم شرح فيه تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.
- العمل على تدريب كل المعلمين على امتحانات الثانوية العامة الجديدة.
- وسوف يتم الإعلان عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة في كل المواد 2023.
- والاستعانة ببعض الأسئلة المقالية القصيرة تصل نسبتها لـ 15% من الامتحان والباقي اختيار من متعدد.
- الاستمرار في العمل بنظام الأوبن بوك في امتحانات الثانوية 2023.
- امتحانات الثانوية العامة سوف تكون بابل شيت والتابلت سوف يكون فقط لعقد امتحانات قصيرة خلال العام الدراسي لتدريب كل الطلاب.
- وسوف يتم توفير نموذجين امتحانين استرشادين قبل الامتحان الأساسي.
- والعمل على دراسة حالياً إمكانية إعادة السنة ليحسن الطالب مجموعة إذا أراد وتكون الإعادة كلية.