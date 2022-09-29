انت الان تتابع خبر مصير البابل شيت والتحسين.. مفاجآت من العيار الثقيل حول امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بالتأكيد أن انخفاض درجات طلاب الثانوية العامة في أي سنة يعتبر مؤشراً لـ 3 أشياء، وهي إما أن الطالب لم يذكر بشكل صحيح، أو في حالة إذا كان المدرس لم يشرح بشكل صحيح، أو أنه يوجد يوجد مشكلة في الامتحان نفسه.

وزير التعليم يكشف مفاجآت عن الثانوية العامة ومصير البابل شيت والتحسين