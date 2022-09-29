انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تصدر قرار مصيري بشأن أجهزة التابلت للثانوية العامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي أن أجهزة التابلت التي بحوزة طلاب الثانوية العامة الذي اجتازوا هذه المرحلة التعليمية سوف تقوم خلال الساعات القادمة بعملية خروج من نظام النوكس الخاصة بالعملية التعليمية.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أجهزة التابلت سوف تخرج من النوكس للطلبة الناجحين والذين سددوا قيمة تأمين التابلت بالكامل فقط، أما باقي الطلاب سوف يظل النظام موجود لديهم، مطالبة الطلاب بضرورة توصيل التابلت بالانترنت لضمان اتمام عملية الخروج.

وأضافت الوزارة أيضا لابد من ضبط الوقت والتاريخ فى التابلت والضغط على ريلود بولسى من برنامج النوكس حتي تنتهي عملية الخروج في أسرع وقت ممكن.