سفير مصر بكاراكاس يشيد بأداء موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:27 مساءً - في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير بكل بقاع العالم، تسلم معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة شكر وتقدير عن الجالية الإسلامية في كاراكاس من السيد السفير/ كريم عصام رئيس البعثة بكاراكاس بدولة فنزويلا، أشاد فيها بمستوى الموفدين من أئمة وقراء وزارة الأوقاف المصرية، الذي توفدهم الوزارة إلى كاراكاس في شهر رمضان المبارك من كل عام بدولة فنزويلا، وبإصدارات وزارة الأوقاف المصرية والتي تم توزيع عدد منها على المراكز الإسلامية بكاراكاس، وهو ما كان محل تقدير منهم.