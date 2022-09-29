وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا للأسئلة المقالية والموضوعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 02:27 مساءً - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن طالب الثانوية العامة سيحصل على دليل للمذاكرة ووصف المقرر مع نواتج التعلم في كل مادة، مضيفا أن مواصفات الامتحان سيتم إعلانها قبل الامتحانات بفترة، بعدد الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد على أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامةإلكترونيًا لكل الأسئلة.

السؤال المقالي

وأضاف حجازي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، الخميس، أن الطالب سيجيب على السؤال المقالي بعدد قصير من العبارات، لأن الأسئلة قصيرة، مؤكدا أنه سيتم تأمين ورقة الأسئلة والإجابة من خلال باركود سري.

تصحيح إجابات الأسئلة

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال التابلت بمعنى أن الإجابة ستذهب للمعلم على التابلت ونفس الإجابة تذهب لمعلم آخر على التابلت أيضا، وإذا اتفق الاثنين على نفس الدرجة الممنوحة للطالب يتم اعتماد الدرجة، وإذا اختلفا ستذهب إجابة الطالب لمصحح ثالث للفصل بين الاثنين ومنح الطالب الدرجة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لن يُظلم أي طالب، وسيتم إتاحة التظلم بورقة الأسئلة والإجابة ونموذج الإجابة وسيتم توزيع كتيبات المفاهيم أثناء الامتحان.