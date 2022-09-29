التعليم العالى: تنظيم ورشة عمل حول تأثير التغيرات المناخية على إنتاج الغذاء

جدة - نرمين السيد - أقيمت ورشة عمل حول تأثير التغيرات المُناخية على الموارد الأرضية وإنتاج الغذاء، بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء واللجنة الوطنية لعلوم الأراضى، برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبإشراف محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





وقدم محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وفقا لبيان صحفى، محاضرة حول آثار التغيرات المُناخية على التنمية المُستدامة وسُبل مواجهتها، مؤكدًا على أهمية تعاون المراكز والمعاهد البحثية لمجابهة التغيرات المُناخية.

وأكد زهران على أهمية عقد ورشة العمل والتى شهدت تجمعًا لعلماء الأراضى من كافة كليات الزراعة والمراكز البحثية وصُناع القرار بجمهورية مصر العربية، حيث يُعتبر ذلك فرصة عظيمة لتبادل الأفكار والرؤى حول المشاكل المُتعلقة بتغير المناخ وإيجاد الحلول المُثلى لها، واقتراح آليات التكيف لمواجهة التغيرات المُناخية محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا والتى يمكن تقديمها لمؤتمر المناخ العالمى 27 Cop الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر القادم، للتأكيد على ريادة مصر وعلمائها فى التصدى لآثار تغير المناخ وتقديم حلول مُبتكرة.

وأكد محمد إبراهيم الدسوقى رئيس اللجنة على أهمية انعقاد ورشة العمل فى هذا التوقيت انطلاقًا من حرص اللجنة الوطنية لعلوم الأراضى على المشاركة الفاعلة لعلماء الأراضى بجمهورية مصر العربية فى صُنع القرار الزراعى والتعرف على تداعيات أزمة التغيرات المُناخية على القطاع الزراعى وإنتاج الغذاء، مشيرًا إلى أن ورشة العمل تتناول العديد من الموضوعات المُتعلقة بآثار التغيرات المُناخية على التنمية المُستدامة وصحة التربة وجودة الغذاء بجانب الطرق المُثلى للتخفيف من آثار التغيرات المناخية اعتمادًا على الأسس العلمية السليمة.

وأشار السيد سعيد محمد نائب رئيس اللجنة الوطنية للأراضى على ضرورة تبنى التكنولوجيا الذكية والاستشعار عن بُعد فى رصد آثار تغير المناخ على المستوى المحلى والدولى، وتطوير النماذج التى تستطيع التنبؤ بخطورة تغير المناخ على القطاع الزراعى، حيث تتيح صور الأقمار الصناعية تحديد المخاطر على مستوى المكان والزمان.