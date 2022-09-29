جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشرقية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 25

العاصمة الادارية 36 25

6 أكتوبر 37 24

بنهــــا 36 24

دمنهور 35 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 23

دمياط 33 24

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 23

شلاتين 37 27

الإسكندرية 35 24

العلمين الجديدة 35 24

وادى النطرون 36 24

مطروح 34 23

السلوم 37 24

سيوة 37 24

العريش 32 24

رفح 31 23

الطور 35 25

كاترين 32 18

رأس سدر 36 24

نخل 35 16

طابا 35 24

نويبع 37 25

حلايب 32 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 23

بنى سويف 38 23

المنيا 40 24

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 26

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 41 27

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 34 26

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد الحرارة.. بيان مهم بشأن الظواهر الجوية فى طقس الجمعة (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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