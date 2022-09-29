بيان من الصحة بشأن الوجبات المدرسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب أكثر من 49 ألف متدرب من أعضاء لجان استلام التغذية المدرسية بجميع محافظات الجمهورية، وتضمنت التدريبات طرق الفحص الظاهرى للوجبات المدرسية للتأكد من سلامة الوجبة المقدمة للطلاب.





ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم وضع خطة للإشراف على الوجبات المدرسية، من خلال الرقابة والتفتيش على مرحلة تسليم الوجبات الموردة للمدارس، وسحب عينات من التغذية المدرسية وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف عبدالغفار أنه يتم الإشراف والمتابعة بشكل مستمر على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس (الفكرية - المكفوفين - الصم والبكم - مطابخ بنك الطعام)، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بمحيط المدارس.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين فى مجال الأغذية، الالتزام بكل الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التى تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.