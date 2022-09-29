دور التدريب المهنى فى تأهيل الشباب لسوق العمل.. ندوة تثقيفية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بسوهاج بشأن عقد ندوة بعنوان دور التدريب المهنى فى تأهيل الشباب لسوق العمل بمركز التدريب المهنى التابع لها بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة.





وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، اليوم الخميس، أنه تم عقد ندوة تثقيفية للشباب والفتيات المتقدمين للإلتحاق بالدورات التدريبية لتعريفهم بأهمية هذه الدورات فى الحصول على فرصة عمل وفتح مشروعات لهم على المهن التى يتم التدريب عليها وأن التدريب المهنى على المهن والحرف التى يحتاجها سوق العمل هو البوابة الحقيقية للتشغيل وريادة الأعمال.

وذكر مدير المديرية أن الإعلان الأخير عن 11 دورة تدريبية قد لاقى إقبالا من الراغبين على المهن المعلن عنها والتى تشمل: صيانة المحمول والحاسب الآلى، والمساحة، والتبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل، والمشغولات اليدوية، فى مراكز التدريب المهنى الثلاث بسوهاج وطهطا والكوثر، إضافة إلى وحدة التدريب المتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب سوهاج والتى يتم التدريب فيها على مهن السباكة والكهرباء والخياطة والتفصيل.

وأضاف مدير المديرية أنه يتم توفير كل والمواد الخام والأدوات اللازمة للتدريب والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل، والتدريب وفقا للمنهج الذى أعدته الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة والذى يحتوى على 80 % عملى و20 % نظرى، إضافة إلى ندوات تثقيفية عن حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وتشغيل النساء وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك تشجيع مفهوم ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.