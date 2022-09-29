محافظ الجيزة يتابع إصلاح عطل مفاجئ بمحطة مياه الحوامدية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه عن "مدينة الحوامدية، وقريتى الشيخ عتمان وأم خنان" لحدوث كسر وصله داخليه بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة، وجار العمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.





ويتابع أحمد راشد محافظ الجيزة جهود اصلاح العطل، مشددا على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة انهاء الاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. وكلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالتواجد الميدانى بموقع الاعمال والوقوف على نسب تنفيذ الإصلاح لسرعة الانتهاء منها، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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