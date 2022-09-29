مفاجأة بشأن التظلمات.. وزير التعليم يتعهد بحل مشاكل الثانوية العامة 

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2022-2023، الذى ينطلق السبت المقبل.

وأضاف الوزير، أن أول مشكلة، هى أن الطالب لا يعرف كيف يذاكر دروسه، وسيجرى معالجة ذلك من خلال منح الطلاب دليل استذكار، يقوم على إعداده المركز القومى للامتحانات، ويتضمن: وصف للمقرر، نواتج التعلم فى كل مادة، الروابط الإلكترونية المهمة، وذلك حتى يعرف الطالب المطلوب منه بالتحديد.

وتابع: أما المشكلة الثانية المتعلقة بالمعلم، فالمركز القومى للامتحانات يعد حقيبة تدريبية لـ5000 معلم على الممارسات التدريبية وأساليب التقييم الجديدة.

وواصل: أما بالنسبة للامتحان، فيعد المركز القومى للامتحانات، مواصفة لكل مادة سيتم إعلانها للطلاب، تتضمن 85% أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية قصيرة.

ونوه بأنه سيجرى تنظيم اختبارات قصيرة للطلاب على أجهزة التابلت، وتوفير نموذجين للامتحان للتدريب عليهما.

ونوه الوزير بأن سبب عودة الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة، أن يتمكن الطالب من إنتاج الإجابة، بدلا من التعرف عليها فقط، من خلال أسئلة الاختيار من متعدد، مشددا على أن الوزارة تستهدف أن يتعلم الطالب ويتطور وينجح.

وعن تصحيح الامتحانات، أشار الوزير، إلى أنه لا عودة للعنصر البشرى مرة أخرة، مؤكدا أن جميع الأسئلة سواء اختيار من متعدد أو مقالى، سيتم تصحيحها إلكترونيا.

وأردف الوزير، أن أسئلة الاختيار من متعدد، سيجرى تصحيحها وفقا للعام الماضى من خلال أجهزة خاصة، أما الاختيار من متعدد، فبعد تصويرها بالماسح الضوئى، ترسل لاثنين من المعلمين على أجهزة "التابلت" فى أماكن مجهزة، ويكون التصحيح وفقا لنموذج إجابة مرن يتضمن كل البدائل وفيه كل مستويات التقدير: "الفكرة الرئيسية وترتيب الأفكار والسلامة الإملائية، كل عنصر محدد على التابلت وعليه جزء من الدرجة"، وفى حالة اختلاف التقدير بين المعلمين، يجرى إرسال الإجابة لمعلم ثالث، يحكم بينهما، ويعاقب المخطئ بالحرمان من التصحيح والتعرض للمساءلة.

وشدد الوزير، على أنه لا عودة لأسئلة الحفظ والتلقين مرة أخرى، وجميع أسئلة الامتحانات تقيس مهارات التفكير العليا.

وفيما يتعلق بالتظلم على نتائج امتحانات الثانوية العامة، لفت الوزير، إلى أن الطالب لن يتظلم بعد اليوم، من أ ورقة إجابته جرى تغييرها.

وأردف أنه سيجرى وضع باركود، بجانب اسم الطالب على ورقة الأسئلة والإجابة، حتى يقارن بينهما، ويتأكد من أن ورقة الإجابة تخصه: «محدش هيقول دى مش ورقتى، بعد كدا».

واختتم بأن الطلاب الذين يتظلمون على نتائجهم، سيطلعون على أوراق الأسئلة والإجابة ونموذج الإجابة.