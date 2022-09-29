البابا تواضروس يختتم القداس الاحتفالى لتأسيس أسقفية الخدمات

جدة - نرمين السيد - شارك فى صلوات القداس الإلهى 19 من أحبار الكنيسة وآباء كهنة ممن خدموا ويخدمون فى أسقفية الخدمات، إلى جانب عدد كبير من خدام الأسقفية امتلأت بهم جنبات الكاتدرائية.

وفى عظة القداس تحدث قداسة البابا عن أسقفية الخدمات منذ بدايتها وعن خدمتها، مستخدمًا الآية "شُكْرًا ِللهِ الَّذِى يَقُودُنَا فِى مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِى الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِى كُلِّ مَكَانٍ. لأَنَّنَا رَائِحَةُ الْمَسِيحِ الذَّكِيَّةِ ِللهِ، فِى الَّذِينَ يَخْلُصُونَ وَفِى الَّذِينَ يَهْلِكُونَ." (2كو 2: 14).

حيث أشار إلى أن البذرة الأولى للأسقفية وضعها ورعاها خادم أمين هو المتنيح الأنبا صموئيل الذى عمل بجد وأمانة وإخلاص، وخدم ووضع اسم الكنيسة القبطية أمام المحافل الدولية ثم جاء الآباء الأساقفة الذين تلوه وعملوا بكل أمانة أيضًا، إلى أن أصبحت الأسقفية كيانًا متكاملًا يخدم فى عدة مجالات وينفذ برامج ويبرم اتفاقات تعاون مع جهات عديدة فى الداخل والخارج، إلى جانب شركاء التنمية الذين يعملون حاليًا تحت مظلة أسقفية الخدمات، وعلى سبيل المثال تتعاون الأسقفية مع مبادرة حياة كريمة التى تخدم ستين مليون مصرى.

وأكد قداسته بأن عمل الأسقفية وخدامها عبر السنين يمثل موكب كبير قدموا خلاله رائحة المسيح الذكية، والرائحة تنتشر فى كل مكان، وهى صورة للعمل الكنسى الرائع والناجح.

واختتم: "نحتاج فى كنيستنا أن يكون العمل مؤسسى وجماعى وواضح، جماعى فالعمل الذى يعتمد على شخص واحد لا يستمر"، وعقب انتهاء القداس الإلهى تم تكريم أسماء عددٍ من الآباء الأساقفة والشخصيات التى تركت أثرًا كبيرًا خلال فترة خدمتها فى أسقفية الخدمات، سبقها تقديم درع الأسقفية لقداسة البابا.

والمكرمون هم:

اسم المتنيح الأنبا صموئيل، اسم المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف والبهنسا وأصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوسف أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية.

والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا، والأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس مدينة السلام، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا ديڤيد أسقف نيويورك، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أرسانى أسقف هولندا، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية.

وتوالى على الإشراف على أسقفية الخدمات منذ نشأتها خمسة من أحبار الكنيسة، نيافة الأنبا صموئيل (1962 - 1981) ، نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف والبهنسا السابق (1981 - 1985) ، نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس (1985 - 1996) نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط (1996 - 2015) نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة (2015 - حتى الآن).

ويتركز دور أسقفية الخدمات على خدمة المجتمعات المحرومة والمهمشة فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف المساهمة فى تكوين مجتمع قادر على استثمار إمكاناته، يقبل التنوع، يحترم الاختلاف، متمتعًا بالكرامة الإنسانية، مما يسهم فى إيقاظ الوعى الاجتماعى لدى الأفراد، لتحرير المجتمع من الفقر والجهل والمرض، وترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية وقيادة التغيير من خلال مشاركة جماعية.

وتُتَرجَم هذه الأهداف من 14 برنامج يتم تنفيذها فى 44 إيبارشية فى 14 محافظة، وهى تخدم 523 مجتمع، بإجمالى أربعة ملايين مصرى من بين الأفراد الأكثر احتياجا، أغلبهم من النساء والشباب والأطفال ويقوم على هذا العمل فريق مكون من 415 موظفا إلى جانب 1200 متطوع.