انقطاع المياه عن الحوامدية نتيجة عطل مفاجئ

جدة - نرمين السيد - وأرجعت الشركة فى بيان اليوم الخميس سبب انقطاع المياه لحدوث كسر وصله داخليه بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة، وجار العمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.
وتأسف الشركة لعملائها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى اقل فترة زمنية ممكنة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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