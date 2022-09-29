”القوى العاملة” :تسليم شهادات لمتدربين على مهن مختلفة بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر بشان عقد لقاء مع ٦٠ متدرب على مهن التفصيل والحياكة ، والتبريد والتكييف ، وصيانة المحمول ، والطاقة الشمسية ، بحضور ممثل برنامج الأغذية العالمي فى الاقصر .

وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره ، أنه تم خلال اللقاء توعية وتعريف الشباب المتقدم للتدريب من الجنسين بما تقوم به الوزارة من توفير كافة الامكانيات للمتدربين وتوفير مدربين على أعلى مستوى مهنى، لإعطاء برنامج تدريبى بنظام الساعات المعتمدة لتخريج متدرب ذو كفاءة عالية، وحث الجميع على الانضباط واستغلال الإمكانيات الذاتية لكل شخص لإعداد متدرب قادر على رسم مستقبله بيده.

وعلى هامش الإجتماع سلم مدير المديرية ، شهادات إتمام الدورات التدريبية للعام التدريبى المنصرم لـ ١١٠ متدرب على مهن الطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والكهرباء والتفصيل والحياكة، كما استمع من المتدربين عن تجاربهم الناجحة، وما تم الاستفاده منه خلال فترة التدريب، وعرض بعض منهم تجاربه الشخصية فى سوق العمل وكيف اصبحوا اصحاب مشاريع صغيرة خاصة بهم ومنهم من وجد فرصة عمل بالقطاع الخاص.