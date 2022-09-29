رائد المناخ: تخفيض انبعاثات الميثان أسرع وسيلة لخفض الاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تقليص حجم انبعاثات الميثان، هو الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية لخفض معدلات الاحتباس الحرارى، وتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة فقط.





وأضاف محيى الدين -خلال مشاركته فى المنتدى الذى نظمته مبادرة الميثان العالمية وتحالف المناخ والهواء النقى- أن انبعاثات الميثان، تتسبب بنسبة 30% من معدلات الاحتباس الحرارى الحالية، الأمر الذى يسبب خسائر فى الأرواح وسبل المعيشة فى المجتمعات الأكثر تضررا من هذه الظاهرة حول العالم.

وتابع أن العالم، يجب أن يعمل على تحقيق هدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% قبل عام 2030، إذا ما أراد الحفاظ على معدلات الاحتباس الحرارى عند 1.5 درجة فقط.

وأوضح أن 2% فقط من تمويل العمل المناخى، أو ما يوازى نحو 10 مليارات دولار، تذهب لإجراءات التخفيف من انبعاثات الميثان، بينما يحتاج التخفيض المستهدف لانبعاثات الميثان نحو 110 مليارات دولار سنويا يجب أن تساهم فيها التمويلات العامة والخاصة.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن فى توزيع تمويل العمل المناخى إقليميا، خاصة أن منطقتى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى وإفريقيا هما ثانى وثالث أكثر الأقاليم مساهمة فى انبعاثات الميثان حول العالم ولا تحصلان إلا على نحو 6% من التمويل المخصص لتخفيف انبعاثات الميثان.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، فى جلاسجو، دعا دول العالم إلى تخفيض الانبعاثات غير الكربونية بما فى ذلك الميثان بحلول عام 2030، لافتا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى شرم الشيخ لابد أن يكون نقطة انطلاق حقيقة لتحويل هذا التعهد إلى خطوات فعلية على الأرض.

وذكر أنه من الضرورى أن تلتزم الأطراف غير الحكومية، بتخفيض انبعاثات الميثان، من خلال ضخ التمويل فى قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات التى تساهم فى نحو 95% من انبعاثات الميثان.