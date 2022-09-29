عاجل- إعادة تحسين مجموع الثانوية العامة.. الوزير يحسم الأمور

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جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2022-2023، الذى ينطلق السبت المقبل.
وأضاف حجازى، الوزير أن هذا النظام يختلف عن نظام تحسين المجموع، الذى كان مطبقا منذ سنوات: «القديم كان يسمح بتحسين المجموع فى مادة أو اثنتين وده بيخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لكن مشروع القانون الجديد بيسمح بالإعادة لكن لكل المواد».
وأشار إلى أن هذا النظام يستهدف منح الطلاب فرصة أخرى للامتحان فى الشهادة الأهم فى مسيرة التعليم قبل الجامعى.
ونوه بأن القانون لا يزال محل دراسة وسيعرض على مجلس النواب وفى حالة إقراره يتم تفعيله، مشيرا إلى ترحيب القيادة السياسة بالمقترح.
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