100 مليون صحة.. حملة طبية للكشف على العاملين بالتعليم العالى مجانا

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالى، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة طبية لإجراء عدد من التحاليل المهمة مجانا للعاملين بوزارة التعليم العالى، فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر.





ومن جانبه، أوضح أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى، أن هدف الحملة هو الاطمئنان على صحة وسلامة العاملين بديوان عام الوزارة، مشيرا إلى إجراء عدد من التحاليل الطبية الهامة بالمجان لما يقرب من 500 من العاملين بديوان عام الوزارة بمدينة نصر؛ للكشف عن أمراض الاعتلال الكلوى والسكرى وتقييم صحة القلب والأوعية الدموية. وأشارت هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالى، إلى أن الحملة تأتى استمرارا لجهود لجنة تكافؤ الفرص فى دعم العاملين بالوزارة صحيا، موضحة أنه تم إجراء العديد من التحاليل الهامة ومنها (الكوليسترول الكلى "LDL - HDL - non" والدهون الثلاثية، واختبار السكر التراكمى لتشخيص مرضى السكرى، واختبار وظائف الكلى، وقياس الوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، قياس ضغط الدم).

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