محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تولى اهتماما بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصرى يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة فى تحسين جودة العملية التعليمية.





تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الجدد للوقوف على مستوى التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، باتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس والتى جاء على رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى بإجمالى مساحة بلغت 159 ألف م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين لتفتيت الكثافات الطلابية بتلك المناطق الساخنة وذلك فى إطار خطة الدولة للعمل نحو توفير قطع أراضى لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية بالإضافة إلى دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه وتضم 562 فصلا دراسيا ما يساهم بشكل ملحوظ فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وخلال اللقاء، اطلع المحافظ على التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد ونسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس حيث كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول.

وطالب محافظ الجيزة مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومى على المدارس خلال اليوم الدراسى للتعامل الفورى مع أى معوقات والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز والأحياء والجهات المعنية.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية وغيرها (السبلايز) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتأكيد على قيام المعلمين بالدور المطلوب منهم على أكمل وجه ومتابعة تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لمواجهه سناتر ومراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية.

وأكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم خاصة ببعض المدارس الواقعة بنطاق شارع الهرم وما يشهده من أعمال غلق لتنفيذ الخط الرابع من المشروع لمترو الأنفاق وما يستوجب عبور الطلبة فى حرم آمن مع التأكيد على التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ على السلامة العامة للطلاب.

وشدد المحافظ على المرور الميدانى لمراجعة جميع أعمال الصيانة والإصلاحات التى تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق وخزانات المياه والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسى والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.