جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2022-2023، الذى ينطلق السبت المقبل الموافق الأول من أكتوبر.
وأضاف الوزير، أن درجات أعمال السنة مقسمة كالتالى: "5 درجات للسلوك، 5 درجات للمواظبة، 10 درجات لاختبار الشهر"، وبالنسبة للاختبارات الشهرية، قال الوزير إنه سيتم عقد اختبارين فى كل فصل دراسى فى منهج الشهر السابق "فى نهاية أكتوبر فيه امتحان عن منهج أكتوبر فقط، ونهاية نوفمبر امتحان عن منهج نوفمبر فقط، وفى نهاية الفصل الدراسى امتحان على المنهج كامل".
وأشار حجازى إلى أن موجه المادة هو الذى يضع الامتحان على مستوى المدرسة، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بين الاختبارين: "مش هنحسب متوسط مجموع الامتحانين".
وتابع أن شهادة الطالب فى نهاية الفصل الدراسى سيتم تزيينها بعنصرين الأول: النواحى الشخصية للطالب والتى تتضمن نقطة تميزه ونقطة ضعفه التى تحتاج إلى تقويم، وتوضع هذه الصفات بمشاركة معلم الفصل وأقران التلميذ وولى الأمر كذلك، أما العنصر الثانى فهو ميول واتجاهات الطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يوضح سبب إضافة درجات أعمال السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.