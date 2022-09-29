وزير التعليم يوضح سبب إضافة درجات أعمال السنة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الهدف من وجود درجات أعمال السنة ضمن تقييم الطلاب بصفوف النقل من السادس الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، هدفها دفع الطلاب للاهتمام بالدراسة والمذاكرة أولا بأول، متابعا: "لو مفيش امتحان بدرجات، الطالب مش هيذاكر"، دون أن يتحكم فيهم أى شخص.





جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2022-2023، الذى ينطلق السبت المقبل الموافق الأول من أكتوبر.

وأضاف الوزير، أن درجات أعمال السنة مقسمة كالتالى: "5 درجات للسلوك، 5 درجات للمواظبة، 10 درجات لاختبار الشهر"، وبالنسبة للاختبارات الشهرية، قال الوزير إنه سيتم عقد اختبارين فى كل فصل دراسى فى منهج الشهر السابق "فى نهاية أكتوبر فيه امتحان عن منهج أكتوبر فقط، ونهاية نوفمبر امتحان عن منهج نوفمبر فقط، وفى نهاية الفصل الدراسى امتحان على المنهج كامل".

وأشار حجازى إلى أن موجه المادة هو الذى يضع الامتحان على مستوى المدرسة، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بين الاختبارين: "مش هنحسب متوسط مجموع الامتحانين".

وتابع أن شهادة الطالب فى نهاية الفصل الدراسى سيتم تزيينها بعنصرين الأول: النواحى الشخصية للطالب والتى تتضمن نقطة تميزه ونقطة ضعفه التى تحتاج إلى تقويم، وتوضع هذه الصفات بمشاركة معلم الفصل وأقران التلميذ وولى الأمر كذلك، أما العنصر الثانى فهو ميول واتجاهات الطالب.