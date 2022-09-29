القوى العاملة: تسليم شهادات لمتدربين على مهن مختلفة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر بشأن عقد لقاء مع 60 متدربا على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والطاقة الشمسية، بحضور ممثل برنامج الأغذية العالمى فى الأقصر.





وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره، أنه تم خلال اللقاء توعية وتعريف الشباب المتقدم للتدريب من الجنسين بما تقوم به الوزارة من توفير كافة الإمكانيات للمتدربين وتوفير مدربين على أعلى مستوى مهنى، لإعطاء برنامج تدريبى بنظام الساعات المعتمدة لتخريج متدرب ذو كفاءة عالية، وحث الجميع على الانضباط واستغلال الإمكانيات الذاتية لكل شخص لإعداد متدرب قادر على رسم مستقبله بيده. وعلى هامش الاجتماع سلم مدير المديرية، شهادات إتمام الدورات التدريبية للعام التدريبى المنصرم لـ 110 متدربين على مهن الطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والكهرباء والتفصيل والحياكة، كما استمع من المتدربين عن تجاربهم الناجحة، وما تم الاستفادة منه خلال فترة التدريب، وعرض بعض منهم تجاربه الشخصية فى سوق العمل وكيف اصبحوا اصحاب مشاريع صغيرة خاصة بهم ومنهم من وجد فرصة عمل بالقطاع الخاص.

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