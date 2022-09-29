القباج تبحث تسجيل ذوى الإعاقات الشديدة على منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة

جدة - نرمين السيد - وناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التى تواجه عمليات الوصول للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة، ومقترحات وآليات العمل التى يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى الشريكة بما يحقق زيادة الوصول للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت القباج أن الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة فى قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، كما جاء إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم، ومراعاة أحقيتهم فى كافة الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز بسبب الإعاقة ليؤكد حرص الدولة على أبنائها من ذوى الإعاقة، كما تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 الذى شمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قدرت 10.67 % من إجمالى تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهى الفئة التى استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ووصل عدد البطاقات المستخرجة 877 ألفا، إلى جانب ما تم تسجيله على منظومة وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبى المميكن.

وحرصا على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، قامت الوزارة بإصدار المنشور الوزارى رقم (6، 7) لسنة 2022 لإعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة المتقدمين للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبى المميكن لدى وزارة الصحة والسكان، والاكتفاء بتقديم تقرير طبى يكون قد تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءا من تاريخ مارس 2019 من إحدى المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الخاصة التابعة لوزارة الصحة، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو المستشفيات وزارة الداخلية، وإجراء الكشف الوظيفى لدى مكتب التأهيل الاجتماعى.

وتستهدف الوزارة بذلك الوصول إلى حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة فى كل أنحاء الجمهورية، آملين أن يصل عدد المسجلين 2.7 مليون بحلول شهر مارس 2023.

واستعرضت وزيرة التضامن خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزا لدى الجمعية الشرعية، بالإضافة إلى 22 مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليصبح إجمالى العدد 65 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية.

وأكدت القباج أنه تقرر العمل 6 أيام بمكاتب التأهيل لمدة 6 ساعات يوميا، مع إمكانية استمرار العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفقا لأعداد الحالات المتقدمة للتقييم الوظيفى مع صرف حوافز للعاملين، ومن المتوقع أن يصل عدد مدخلى البيانات 1146 موظف للتسجيل بمعدل 5 حالات فى الساعة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى ليشترك أطباءها فى تيسير عمل المنظومة، وكذلك الرائدات الاجتماعيات بعد أن تم تدريبهم على كيفية استيفاء بيانات الحالات المتقدمة للتسجيل على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كما وجهت القباج بضرورة التوسع والانتشار فى الحملات التوعوية والإعلامية، وتم اقتراح التنسيق مع وزارة الأوقاف والجهات المختصة عن طريق دور العبادة الإسلامية والمسيحية لإفادة المواطنين بخدمة تسجيل الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وذلك عن طريق اللجان بالمساجد والكنائس بالمناطق المختلفة.

وكان قد تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصرى شمل خطة تعاون مشترك لتسريع تسجيل الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة على المنظومة، ويتم تدريب المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر المصرى على النزول الميدانى واستهداف الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، واستيفاء بياناتهم تمهيدا للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة؛ وكذلك توفير أطباء متخصصين لمتابعة استفسارات العاملين بمكاتب التأهيل والجمعيات الأهلية يوميا من خلال خط لمراجعة التقارير الطبية المقدمة، والوقوف على مدى صحتها.

وأشارت القباج إلى أن عملية التسجيل تتضمن كافة البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة وتطبيق أداة التقييم الوظيفى لإثبات درجة الصعوبة الوظيفية التى يواجهها فى ممارسة أنشطة الحياة اليومية، وتملأ الاستمارات من خلال موقع إلكترونى يتم الدخول إليه تأشيرة إلكترونية (كود خاص) لكل مدخل بيانات، وترفع الأوراق المطلوبة عليه، وأن الرقم السريع 15044 يستقبل أى تساؤلات أو استفسارات، وبالتالى ستقوم الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة فى تحقيق المستهدف، سواء الجمعيات الرائدة فى مجال الإعاقة أو الجمعيات المنتشر نشاطها على مستوى المحافظات، بإتباع الخطوات التالية:

1. تمنح الجمعيات الأهلية الشريكة تأشيرة إلكترونية للدخول على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

2. تقوم الجمعيات الأهلية باستقبال طلبات الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، ومراجعة أوراقهم ومساعدتهم فى ملء استمارة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة على المنظومة (صورة من بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد لأصغر من سن 16، 3 صور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، تقرير طبى يوضح تشخيص الحالة).

3. تزويد كل جمعية شريكة فى المبادرة بموظف أخصائى تأهيل لتطبيق أداة التقييم الوظيفى للحالات المتقدمة.

4. تمنح الجمعيات المتخصصة فى مجال الإعاقات المختلفة ترخيصا لإجراء التقييم الوظيفى لحالات الإعاقة المتخصصة فيها، بجانب ملء استمارة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة على المنظومة.

5. تزويد الجمعيات بطبيب من المتطوعين لفحص الحالات المختلف الرأى عليها، أو الاتصال بالخط الساخن الذى سينظمه الهلال الأحمر ويزوده بأطباء للرد على الاستفسارات الطبية.

6. التنسيق مع شركة e-finance لتحديد توقيت أسرع لإصدار البطاقات.

7. تسليم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الجمعية المقدم بها الطلب.

وأضافت وزيرة التضامن أن هناك تدخلات للوزارة عديدة لتقديم خدمات جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، منها فى توفير الأجهزة التعويضية مثل "اللاب توب الناطق" و"العصا البيضاء"، و"السماعات المعينة"، و"الكراسى المتحركة"، وكذلك دعم تكافؤ الفرص التعليمية بدفع مصاريف الطلاب الغير مقتدرين؛ والتعاون فى مجال الإتاحة مع صندوق عطاء الخيرى بإتاحة محطات المترو وتوفير الكراسى المتحركة والتعليمات المنطوقة للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والإشارات الضوئية أيضا، والذى وصل تكلفته إلى ما يزيد على 100 مليون جنيه بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، كما اهتمت الوزارة بالوصول للأشخاص ذوى الإعاقة فى النجوع والقرى من خلال برامج التأهيل المرتكز على المجتمع، وكذلك حصر 92 ألف شخص ذو إعاقة حركية من خلال تجميع بيانات 4 ملايين ونصف أسرة ضمن مبادرة حياة كريمة.