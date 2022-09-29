انت الان تتابع خبر الغرض من تفعيل أعمال السنة في العام الدراسي الجديد.. وزير التعليم وضحها كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بالكشف عن الغرض من تفعيل أعمال السنة في العام الدراسي الجديد 2023، وتعد من أبرز الأشياء التي يتساءل عنها الجميع في الساعات الأخيرة الحالية.

وأكد وزير التعليم أن الغرض الأساسي من أعمال السنة وهو تحضير الطالب قبل الامتحانات الرئيسية، وقال “أن أعمال السنة لن تجعل المدرس يتحكم في الطالب مثلما يعتقد الكثيرين، وأن أعمال السنة سوف تكون 20 ومنها 5 على السلوك و5 على المواظبة و10 على الاختبارات”.

وقال حجازي أنه سوف يتم عقد اختبارين لأعمال السنة وأحدهما في شهر أكتوبر والأخر في شهر نوفمبر، وسوف يتم وضع الاختبار الخاص بأعال السنة الخاص بموجه المادة على مستوى جميع المدارس.