انت الان تتابع خبر نقص الأرز والسكر بالأسواق.. الحكومة تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -لحسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء وجود نقص في الأرز والسكر بالأسواقوشددت وزارة التموين في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة أن هناك توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، بالإضافة إلي يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.