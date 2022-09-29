وزير التنمية المحلية: إقامة أسواق للجملة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - قال اللواء " هشام آمنة " وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق حالياً مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في إقامة أسواق للجملة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة . .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف عبر برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وانشاء كبارى للسيارات والمشاة تنفيذ 2500 مشروع رصف للطرق بأجمالى أطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة حوالى 25 مليار جنيه خلال عامين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مجزر حكومي بتكلفة 1.5 مليار جنيه بالمحافظات لتقديم خدمة جيدة والحفاظ على البيئة وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تطوير ورفع كفاءة عدد 50 مجزر حكومى بتكلفة 2,5 مليار جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تستهدف تركيب حوالى 1,5 مليون كشاف ليد موفر للطاقة الكهربائية بتكلفة 2 مليار جنيه ، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة ترشيد الطاقة الكهربائية في المحافظات بالمبانى الحكومية والأماكن العامة ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف عبر صندوق التنمية المحلية تمويل تنفيذ 10 آلاف مشروع بتكلفة 75 مليون جنيه عبر توفير قروض ميسرة ، كما تستهدف الوزارة كذلك خلال العامين المقبلين عبر برنامج " مشروعك " توفير 300 ألف فرصة عمل بإجمالى مبلغ 15 مليار جنيه .

وأوضح " آمنة " أن الوزارة تسعى للاهتمام بحل مشكلة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات وتنفيذ 250 ألف وصلة صرف صحى منزلية لخدمة حوالى 3.5 مليون مواطن لترسيخ العدالة الاجتماعية.

كما تحدث وزير التنمية المحلية عن جهود الوزارة لتنفيذ برنامج تدعيم خدمات الامن والاطفاء والمرور واحتياجات الوحدات المحلية وتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية حيث تستهدف الوزارة تحويل عدد 2300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وشراء عدد 110 أتوبيس كهرباء جديد ، كما عرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة لتنفيذ برنامج المخططات العمرانية للقرى والمدن ومشروع توقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والتوابع والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء ( الكسارات ) عبر توريد وتركيب حوالى (38) كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما عرض الوزير أيضاً جهود تطوير منظومة المواقف والساحات وتطوير منظومة الأسواق ورفع نواتج تطهير المجارى المائية ( الترع – المصارف ) .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج حيث نجح البرنامج في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ورفع كفاءة الطرق المحلية وتغطية الترع وانشاء العديد من المنشأت والمرافق الخدمية بمحافظتي سوهاج وقنا .

كما عرض اللواء هشام آمنة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات للاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول وكذا الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد والتأكيد على تضافر كافة الجهود التي تبذلها المحافظات لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلبة بمختلف المراحل التعليمية .

كما تحدث وزير التنمية المحلية عن جهود منظومة المتغيرات المكانية في المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية والتعدي على أملاك وأراضى الدولة بالبناء ، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً ، لافتاً إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته بالعمل على بذل مزيد من الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها ، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين فالدولة جادة في إزالة أي تعديات أو مخالفات .

حضر اللقاء من نواب التنسيقية في مجلس النواب: عمرو درويش، رشا كليب، إيمان الألفي، هيام الطباخ، أحمد رمزي، نادر مصطفى، محمد طارق، كما شارك من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ: عمرو عزت، هيام فاروق، أحمد فوزي.

ومن أعضاء التنسيقية: جهاد سيف، إيمان طلعت ، مؤمن سيد ، أمين بدر، أحمد حسبو، محفوظ حامد، السيد رمزي، عادل منيب، محمد هندى.