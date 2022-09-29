وزير التنمية المحلية يزور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - اللواء هشام آمنة : هدفنا الحصول على رضا المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم في جميع المحافظات

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عدداً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية ، وذلك بمقر التنسيقية، لاستعراض جهود الوزارة منذ تولى الوزير للمسئولية وملامح رؤية الوزارة المستقبلية وخطتها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء وأهم الموضوعات والملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات .. حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية اللقاء أعرب وزير التنمية المحلية ، عن سعادته بزيارة مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولقاء عدد من النواب والأعضاء الذين يمثلون خيرة شباب مصر من مختلف الأحزاب والتيارات والاتجاهات السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصرى في عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات .

كما أثنى اللواء هشام آمنة على تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتواجدها الهام حالياً في الحياة السياسية المصرية كصانع للكوادر السياسية الشبابية ، مضيفاً : أنتم خيرة شباب مصر وأملها ومستقبلها .. فالتنسيقية تجربة جيدة تستحق الإحترام والتقدير من الجميع .. وأتابع تحركاتكم على أرض المحافظات وشرف لشباب مصر الإنتماء لهذه التجربة المشرفة .. والدولة تدعم الشباب وتضع كل آمالها فيهم للاستفادة من أفكارهم في حل المشاكل والتحديات التي تواجه مصر .. فالشباب هم أمل وقوة الدولة المصرية ومستقبلها القادم .

وأكد وزير التنمية المحلية على الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية لتمكين شباب مصر في كافة مناحى الحياة وتولى المناصب القيادية واشراكه في عملية اتخاذ القرار وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين و نواب للمحافظين من الشباب وكذا اختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ ، مؤكداً أن الشباب المصرى يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية .

كما أعرب اللواء هشام آمنة عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الغالية بتكليفة بهذا الشرف العظيم وتوليه مسئولية وزارة التنمية المحلية ، وتعهد الوزير ببذل قصاري جهده مع كافة أبناء الوزارة لخدمة المواطنين في جميع المحافظات ، وأضاف وزير التنمية المحلية : شغلى الشاغل بعد تولي المسئولية هو العمل على تحقيق ما يطلبه ويحلم به المواطنين ، وسنعمل من خلال خطط ورؤي تضعها الوزارة لتنفيذ تلك الأهداف بما يحقق الهدف الأهم وهو رضا المواطن عن الإدارة المحلية .

وخلال اللقاء رحب نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوزير التنمية المحلية خلال زيارته لمقر التنسيقية و أشادوا بالمجهود الكبير الذى بذله اللواء هشام آمنة خلال توليه مسئولية محافظ البحيرة والنجاحات التي حققتها المحافظة في كافة المجالات والقطاعات وتحقيق العديد من الإنجازات في الملفات التي تهم المواطنين على أرض الواقع .

وعلى مدى حوالى أكثر من ساعتين عرض وزير التنمية المحلية بعض ملامح رؤية الوزارة المستقبلية في العديد من الملفات التي تهم المواطنين كما تلقى مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من نواب مجلسى النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين في اللقاء .

وأوضح وزير التنمية المحلية لأعضاء التنسيقية أن رضا المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتواصل المستمر معهم كان أول ما يشغله منذ توليه مسئولية الوزارة، وقال أن عمل وزارة التنمية المحلية مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين وهو ما يؤكده دائماً للقيادات والعاملين بالوزارة ، وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات من ناحية، وتحقيق المصلحة العامة من ناحية آخري.