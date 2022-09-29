انت الان تتابع خبر عاجل – الإعلان عن عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان لـ16 : كلبوش يا معلم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد الإعلان عن طرح وحدات الإعلان السادس عشر من مشروع سكن لكل المصريين المرحلة الثالثة في أكثر من 20 مدينة ومحافظة جديدة.وأكدت وزارة الإسكان أن في حالة قيام المواطن بالتعامل مع الوحدات السكنية بشكل غير قانونا يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه ولاتزيد عن 100ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين ،إضافة إلى رد الوحدة نفسها.

وتبدأ عملية الحجز أمام كافة المواطنين على الإعلان السادس عشر من مشروع سكن لكل المصريين، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر 2022، في جميع مكاتب البريد اللمميكنة.