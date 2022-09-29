وزير التعليم: بدء العام الدراسي الجديد السبت.. وأعمال السنة تطبق على صفوف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، السبت المقبل، موضحا أن الوزارة ترغب فى تعلم الطلاب بشكل أفضل ومعلمين يشرحوا فى المدارس.

تطبيق أعمال السنة

أضاف وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفى، الذي عقده اليوم، الخميس، أنه تم الانتهاء من القرار الوزارى الخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي وما كان يتم فى الصف الرابع سيتم فى الصف الخامس الابتدائى، موضحا أنه سيتم تطبيق أعمال السنة فى صفوف النقل بالثانوى العام.

توحيد مواعيد العام الدراسي

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، على أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).