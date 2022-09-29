”القوى العاملة ”: إطلاق مبادرة ” المناخ مسئوليتى” في المنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ، عن تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتي"،التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة..وقالت المديرية في بيان لها اليوم الخميس أن المبادرة جرى تنفيذها بمقر شركة اتكوفارما للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا على مدار يومين، ليأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الدولة المصرية لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وخاصة الهدف رقم 13 المعنى بالعمل المناخى ورؤية مصر 2030.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، أن المبادرة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على حماية ربوع الوطن من جميع المخاطر وإيمانا بالرسالة الإنسانية التى تقوم بها إدارة السلامة والصحة المهنية فى شتى المجالات وميادين العمل وإقتناعا بأن سلامة العامل المصرى وتغير المناخ مسؤوليتنا جميعا.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت مجموعة من المحاضرات والأبحاث والعروض التقديمية المتخصصة بخصوص التعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار ، ودور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر تغيرات المناخ وكيفية الحفاظ على تأمين بيئه العمل وحماية المناخ من الأضرار السلبية، بمشاركة بعض الشركات وهي : العربي لصناعة الاجهزة الكهربائية ، وسيجما للصناعات الدوائية ، وبل كلر لدباغة الجلود ، ومصر المنوفية للكرتون ، ووطن باك للكرتون ، وطنطا موتورز لصناعات الوحدات ، وشركة ايجيت فودز للصناعات الغذائية الهوائية ( المكيفات المركزية) .