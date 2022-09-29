رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى ”جاسر - 132”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى (جاسر - 132) الذى تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوى ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

تضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى والمهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع .

ونقل الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع ، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال الدفاع الجوى.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى الإسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات ، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة .