انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022: مولع في كل حته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تواصل في الارتفاع اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 على الكثير من المناطق بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال الأيام الحالية.وأوضحت هيئة الأرصاد انه سوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.