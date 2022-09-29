عاجل.. الحكومة تنفى وجود نقص فى سلعتى الأرز والسكر بالأسواق

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص فى سلعتى الأرز والسكر بالأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى توافر مخزون استراتيجى من السكر يكفى الاستهلاك المحلى لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجى من الأرز يكفى لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطى الاستراتيجى من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، مُشيرةً إلى أنه يجرى شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أى تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
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