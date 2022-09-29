«الأزهر» يوضح حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوى وشراء الحلوى (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقال المركز إنه من أجل أنواع القرب لله رب العالمين حمده وشكر نعمته سبحانه وتعالى على خلقه؛ ولذلك افتتح سبحانه كتابه بقوله: {الحمد لله رب العالمين}.

وأضاف المركز -فى بيان اليوم الخميس- أنه ما من نعمة أجل من نعمة الرسالة والبلاغ والبيان للخلق التى تحيى عقولهم وتربى نفوسهم وتوجههم إلى الواحد المعبود سبحانه وتعالى ومعلوم أن بدر التتمة وسيد الأنام نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذى أتم الله به النعمة وقوم به الملة وهدى به العرب والعجم حتى قال التسترى فى تفسيره لقول الله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها}: نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: "هو رحمة للمؤمنين وللكافرين إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة" ولا أدل على ذلك من قول ربنا سبحانه "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ۚ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون"[الأنفال 33].

وتابع: قال الإمام القسطلانى فى المواهب اللدنية: "إذا كان يوم الجمعة الذى خلق فيه آدم عليه السلام خص بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه فما بالك بالساعة التى ولد فيها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم" وذكر القاضى عياض فى كتابه الشفا أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شىء؟ قال: نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل على بقوله: {ذى قوة عند ذى العرش مكين (20) مطاع ثم أمين} [ سورة التكوير: الأية 20 ـ 21 ]. فحلت لنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكابر النعم واندفعت به شرور النقم ولا ينكر عاقل ذو لب جواز الفرح بمولده وطلعته المنيرة على الأرض فمولده يوم من أيام الله عز وجل ولا يغيب عنا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يذكر بنى إسرائيل بأيام نجاهم الله فيها من ظلم فرعون واستكباره فقال تعالى: {ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور}[إبراهيم:5].

وذكر: كذلك من أعظم الأيام التى امتن الله سبحانه وتعالى بها على أهل الأرض أيام مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى دفع الله به عن أهل الأرض ظلمات الغى والبغى والضلالة. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه جنس الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف؛ فقد صح أنه كان يصوم يوم الاثنين فلما سئل عن ذلك قال: «ذلك يوم ولدت فيه» رواه مسلم.

وأورد: إذا ثبت ذلك وعلم فمن الجائز للمسلم -بل من المندوب له- ألا يمر مولده صلى الله عليه وسلم من غير البهجة والسرور والفرح به وإعلان ذلك واتخاذه عنوانا وشعارا. وقد تعارف الناس واعتادوا على أكل وشراء أنواع من الحلوى التى تنسب إلى يوم مولده ابتهاجا وفرحة ومسرة بذلك وكل ذلك فضل وخير فما المانع من ذلك؟ وذكر بعض العلماء أن تشبيه المسلمين المحبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمشركين العاكفين على الأصنام مسلك الخوارج الذين يعمدون إلى النصوص التى جاءت فى المشركين فيحملونها على المسلمين والله سبحانه وتعالى يقول منكرا على أصحاب هذا المنهج: ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين(35) ما لكم كيف تحكمون﴾ [القلم: 35-36] إذا فمن يجرؤ على تقييد ما أحله الله تعالى لخلقه؟! والله سبحانه وتعالى يقول: {قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق…}[الأعراف: من الآية 32].

ولا وجه للإنكار على إعلان يوم مولده شعارا يتذكر المسلمون فيه سيرته ويراجعون فضائله وخلقه وينعمون فيما بينهم بصلة الأرحام وإطعام الطعام التى حث عليها صاحب المولد الأنور صلى الله عليه وسلم. وعليه؛ فلا بأس بشراء وأكل حلوى المولد والتوسعة على الأهل فى هذا اليوم من باب الفرح والسرور بمقدمه صلى الله عليه وسلم للدنيا وقد أخرج الله تعالى الناس به من الظلمات إلى النور.