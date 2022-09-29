خريطة العام الدراسى فى الجامعات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى، خريطة العام الدراسى فى الجامعات، ومواعيد الامتحانات والإجازات فى منتصف العام وانتهاء العام. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الاثنين 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 26 يناير 2023، بينما تبدأ الدراسة للفصل الدراسى الثانى للجامعات يوم السبت 11 فبراير 2023 وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعا.

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