تضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات للقادة على جميع المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى والمهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.
ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال الدفاع الجوى.
كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى الأسلوب الأمثل؛ لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى «جاسر - 132» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.