قبل العام الدراسى.. «حياة كريمة» تزين سوهاج بمدارس جديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تسعى الدولة جاهدة، للانتهاء من إنشاء مدارس جديدة فضلا عن تطوير القائمة حاليا، قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 2022-2023، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة"، لإنهاء مشاكل كثافات الفصول وتردى البنية التحتية التعليمية، وتقديم منتج تعليمى مميز.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز جهود مبادرة حياة كريمة فى مجال إنشاء وتطوير المدارس، فى محافظة سوهاج، فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض أطفال والتعليم الابتدائى والثانوى العام والفنى. وقدرت تكلفة عملية إنشاء المدارس الجديدة، بتكلفة تجاوزت 37 مليون جنيه جاء أبرزها فيما يلى: إنشاء مدرسة إعدادية بالبلينا تضم 24 فصلا بـ8.2 مليون جنيه توسعة مدرسة تعليم أساسى بقرية الساحل بـ3.4 مليون جنيه توسعة مدرسة ثانوية بجرجا بـ4.5 مليون جنيه إنشاء مدرسة ابتدائية بساقلتة تضم 17 فصلا بـ7 ملايين جنيه إنشاء مدرسة تعليم أساسى بجهينة بـ5.5 مليون جنيه إنشاء مدرسة تعليم أساسى بدار السلام تضم 12 فصلا بـ8 ملايين جنيه

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