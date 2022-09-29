عاجل- عودة الطلاب للمدارس.. رسائل مهمة من وزير التعليم بشأن العام الجديد

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد اليوم الخميس، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان استعدادات العام الدراسى الجديد 2022-2023، الذى ينطلق السبت المقبل الموافق الأول من أكتوبر.

وأضاف الوزير، أن الوزارة شريكة مع أولياء الأمور فى عملية بناء الشخصية، مشيرا إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، استراتيجية بناء الإنسان المصرى عام 2018.

وتابع أن الدولة تستهدف حصول الطلاب على شهادات ولكن من خلال تعلم حقيقى يمكنهم من التنافس فى المستقبل، ويتحولون من متلقين للمعرفة إلى منتجين لها، ووجه رسالة للطلاب قائلا: "المدرسة هى بيتك الثانى، وسنجمع هذا العام بين بهجة النشاط ومتعة التعلم".