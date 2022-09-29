جدة - نرمين السيد - يكرم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، 16 أسقفا فى القداس الاحتفالى الذى سيقام اليوم بالكاتدرائية بالعباسية بمناسبة مرور 60 عاما على إنشاء الأسقفية.





ومن أبرز المكرمين الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والأنبا دانيال أسقف المعادى والأنبا يوانس أسقف أسيوط والأنبا موسى أسقف الشباب. ومن أسماء الراحلين، يكرم البابا تواضروس، الأنبا صمويل مؤسس الأسقفية والأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يكرم 16 أسقفا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.