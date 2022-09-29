سفير اليابان بالقاهرة: الإنجازات التى شهدتها مصر تشجع مناخ الاستثمار

جدة - نرمين السيد - تفقد سفير اليابان لدى القاهرة هيروشى أوكا، محطة قناة السويس لتداول السيارات "رصيف الرورو" للتحالف العالمى تويوتا تسوشو اليابانية وبولورية الفرنسية وإن واى كيه NYK بالأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد.





وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - فى بيان اليوم الخميس - أن الجولة التفقدية جاءت فى إطار زيارة السفير اليابانى بالقاهرة للمشروعات اليابانية المقامة فى مصر، حيث استقبله محمد أحمد مساعد نائب رئيس الهيئة لشؤون الموانئ والربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد.

واستمع سفير اليابان لعرض تفصيلى من مهندسى "شركة حسن علام للمقاولات" المقاول المنفذ للمشروع، لمراحل العمل على الرصيف والأعمال التى تم الانتهاء منها والجدول الزمنى لمراحل تنفيذ أعمال تحسين التربة والبنية التحتية للمحطة وتجهيز الساحات.

على هامش الزيارة، قام السفير اليابانى بزيارة محطة بحر البقر لتحلية مياه الشرب بشرق بورسعيد والتى تقوم بتنفيذها إحدى الشركات اليابانية، كما قام بتفقد جهاز الكشف على الحاويات والبضائع X-ray بأنفاق 3 يوليو جنوب بورسعيد.

وأعرب عن سعادته بزيارة الأنفاق العملاقة التى تعد نقلة نوعية ضمن شبكة الطرق القومية التى نفذتها الدولة المصرية، لتيسير الانتقالات سواء للأفراد أو للبضائع، مشيراً إلى الإنجازات التى شهدتها مصر مؤخراً والتى من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع مناخ الاستثمار أمام المستثمرين.

تجدر الإشارة بأن هذه الزيارة هى الأولى للسفير اليابانى الجديد لميناء شرق بورسعيد وتفقده رصيف الرورو.