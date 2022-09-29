جاء ذلك بحضور، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومنسق المبادرة بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية من وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة والتضامن والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى.
أكد المحافظ، على أهمية فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" COP 27" فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
أشاد المحافظ، بالعمل الإيجابى للجنة منذ بدء أعمالها فى 25 سبتمبر الجارى، مؤكداً على أن تلك المشروعات تساهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمى، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
ووجه المحافظ، بضرورة إعداد قاعدة بيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية لتوفير الفرص الاستثمارية، تماشياً مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه تم استيفاء كافة الشروط والمعايير وبما يضمن تصعيد المشروعات للمنافسة على مستوى الجمهورية.
هذا وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تختتم أعمالها فى المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.