انت الان تتابع خبر عاجل وبشكل رسمي .. وزيرة التضامن تعلن عن زيادة المعاشات إلي 50% لأكثر من 10 مليون مواطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك زيادة كبيرة حدثت فيما يتعلق بملف المعاشات الذي يزيد عددهم عن أكثر من 10 مليون مواطن في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية في الفترة الماضية.وأكدت القباج في خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية”، أن المعاشات زادت بنسبة تقارب 50%، خلال الثلاثة سنوات الماضية، وأن كافة المستفيدين والقائمين بالصرف شعروا بهذه الزيادة، علاوة على زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلي ٩١٦ جنيها بشكل دوري كل عام ورفع الحد الأدنى للأجر التأميني.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك حرص من القيادة السياسية للدولة على تبني منهجاً يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب المعاشات،