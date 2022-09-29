انت الان تتابع خبر لو المالك توفي نوضح موقف الورثة من حجز وحدة سكن لكل المصريين 3.. كل المعلومات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح العديد من الوحدات السكنية بالعديد من الوحدات السكنية في الكثير من المحافظات المختلفة وتكون جاهزة على التسليم، وتعتبر من ضمن مبادرة الرئاسة سكن لكل المصريين 3، وارتفع البحث عن الحالة الخاصة بوفاة صاحب مقدم الطلب.

لو المالك توفي نوضح موقف الورثة من حجز وحدة سكن لكل المصريين 3

وجاء في بيان صندوق الإسكان الاجتماعي إنه في حالة وفاة صاحب الطلب في الطرح الجديد، ولم يصل الملف لمرحلة إنهاء التعاقد، يتم العمل على إسناد المقدم الخاص بالتمويل بدون سعر كراسة الشروط والمصاريف الإدارية والأجرة البريدية، وكل المبالغ المالية للزوج أو الزوجة والأولاد القصر دون غيرهم من الورثة الشرعيين للمتوفي، وأنه في حالة رغبتهم في استكمال الإجراءات التي تكون على الوحدة السكنية التي تم التقديم عليها.