انت الان تتابع خبر حقيقة فتح باب تظلمات تعيينات النيابة الإدارية لدفعتي 2015 و2016.. القضاء الأعلى فسرها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مجلس القضاء العالي بالكشف عن حقيقة فتح باب تظلمات تعيينات النيابة الإدارية لدفعتي 2015 و2016 إلى 2018، وتعد من أبرز الأشياء التي انتشرت بين الجميع في الساعات الأخيرة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.القضاء الأعلى يكشف حقيقة فتح باب تظلمات تعيينات النيابة الإدارية لدفعتي 2015 و2016وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى منذ قليل، قائلاً “ينفي مجلس القضاء الأعلى ما تردد حول الإعلان عن فتح باب التظلمات في التعيينات في النيابة العامة من دفعات 2015 وحتي 2018، التظلمات مقصورة على دفعة 2019، ولحين انتهاء المواعيد القانونية، وما جاء بكلمة معالي القاضي الجليل رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء في الجمعية العمومية لمحكمة النقض، ببحث مشكلة تلك الدفعات تم اجتزائه من مضمونة”.