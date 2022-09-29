انت الان تتابع خبر حقيقة فرض رسوم إضافية على الطلاب المتقدمين للمعاهد.. التعليم العالي جابت الخلاصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، بالكشف عن حقيقة فرض رسوم إضافية على الطلاب المتقدمين للمعاهد المختلفة للعام الدراسي الجديد.

التعليم العالي يكشف حقيقة فرض رسوم إضافية على الطلاب المتقدمين للمعاهد

وكشف عطا قائلاً “جميع المصروفات الدراسية للطلاب متاحة أمامهم خلال تسجيل رغبات التنسيق، وأن غير ذلك غير متاح”، والوزارة وجهت خطاب إلى المعاهد المختلفة بتوجيهات من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وهذا بعد ورود الكثير من الشكاوى بخصوص زيادة المصروفات وفرض رسوم إضافية بأهمية الالتزام لتحصيل الرسوم الدراسية المحددة بمعرفة الوزارة والتي تم الإعلان عنها للطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، ولا يتم تحصيل أي مبالغ مادية بالزيادة تأتي تحت أي مسمي.