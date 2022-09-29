انت الان تتابع خبر نتائج تنسيق طلاب الشهادة الأمريكية.. التعليم العالي تفصح عن حقائق حولها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد بإصدار بيان للرد على ما جاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص نتائج تنسيق طلاب الشهادة الأمريكية، والتأكيد على أنه حدث خطأ في عرض البيانات الخاصة بكل الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني والعمل على إصلاح الخطأ عند اكتشافه.

التعليم العالي تكشف نتائج تنسيق طلاب الشهادة الأمريكية

وكشف مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وأيضاً أنه تم إرسال رسائل نصية للكثير من الطلاب، وذلك لإعادة طباعة الإخطار المبدئي للترشيح، وبعدها يتصل بشكوى الطلاب وكل أولياء الأمور التي تخص سحب ملفاتهم من الجامعات الأهلية والخاصة، وأيضاً رفض العديد من الجامعات إعادة ملفاتهم من جديد، وأيضاً التوجيه بحق هؤلاء الطلاب في إعادة ملفاتهم إلى نفس الجامعات الخاصة والأهلية، والعمل على ترشيحهم على نفس الكليات التي كانوا مرشحين للدخول فيها.