كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 pdf .. حملها من هنا قبل ما تروح تحجز

رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من محدودي متوسطي الدخل في جمهورية مصر العربية من محدودي عن كيفية تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 pdf، خاصة مع اقتراب بدء الحجز أمام جميع المواطنين يوم الأحد المقبل الموافق 2أكتوبر 2022.وكانت وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية والمرافق عن طرح عدد من شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للإعلان السادس عشر من مشروع سكن لكل المصريين المرحلة الثالثة في أكثر من 20 مدينة ومحافظة ومدينة جديدة.
رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 pdf:
يمكن للراغبين من المواطنين تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 pdf عن طريق الضغط هنا.
خطوات التسجيل في الإعلان السادس عشر:
1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــا.
2- إنشاء حساب والتسجيل من أعلى الصفحة على اليسار.
3- كتابة البيانات الخاصة بك.
4- كتابة الرقم الكودي الذي تستفبله على الهاتف المحمول.
5- اضغط على ايقونة طلب الحصول على وحدة سكنية
6-كتابة البيانات الخاصة بك ومعلومات العمل وغبرها من السكن والحالة الاجتماعية.
7- اختيار المشروع بالمحافظة أو المدنية التي ترغب التسجيل بها.
8- أرفق المستندات المطلوبة.