انت الان تتابع خبر نظام التحسين فى الثانوية العامة .. التعليم تعلن عن القرار المفرح لأولياء الأمور : هنبدأ الإجراءات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجاري عن قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، بالموافقة على عودة نظام التحسين فى الثانوية العامة خلال الفترة القادمة.وأوضحت التقارير أن وزارة التعليم سوف تبدأ أولي خطوات عودة نظام التحسين فى الثانوية العامة عن طريق التقدم بمشروع قانون إلي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب، حيث تتمضن تعديلاً تشريعياً.

وأشارت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة الكثير من أولياء الأمور لطلاب الصف الثالث الثانوي في عودة هذا النظام مرة أخري، كما كان مطبقا داخل جمهورية مصر العربية في فترة التسعينات