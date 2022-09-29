بعد قليل.. وزير التعليم يعلن تفاصيل العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - ويقام المؤتمر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور قيادات الوزارة.
ويتناول المؤتمر كل ما يتعلق بالعام الدراسى الجديد، بدءا من المناهج المطبقة وحتى آلية عقد الامتحانات، كما يشرح كيفية تخصيص يوما لممارسة الأنشطة بالمدارس الحكومية.
وينطلق العام الدراسى الجديد 2022-2023، بعد غد السبت الموافق الأول من أكتوبر المقبل.
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