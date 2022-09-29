وزير الزراعة الأردنى: لدينا حرص شديد على فتح آفاق التعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - وقال الحنيفات، فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، إن الأردن يدعم التجربة المصرية أو أى تجربة عربية جديدة فى قطاع الزراعة باعتبارها تحديا حقيقيا حاليا فى ظل الأزمات المتكررة سواء فى المنطقة أو العالم بشكل عام وخصوصا عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.

وأضاف أن مصر لديها تجربة كبيرة ومميزة فى هذا القطاع وتعد مخزونا استراتيجيا ليس لمصر فقط وإنما لمنطقة والإقليم كل باعتبار مصر دائما وأبدا صاحبة الريادة فى كل المجالات وخصوصا المجال الزراعى.

وأشار الحنيفات إلى أن الأردن يتطلع إلى مزيد من التعاون والتبادل مع مصر فى قطاع المنتجات الزراعية، مؤكدا انفتاح السوق الأردنية والمصرية على منتجات البلدين بحكم العلاقات التاريخية بين الشعبين.

ولفت وزير الزراعة الأردنى إلى أن التعاون بين مصر والأردن فى مجال الزراعة على أعلى مستوى ونطمح إلى المزيد، كاشفا عن عقد عدة لقاءات بين مسؤولى البلدين، وتم إزالة كل معوقات التبادل التجارى بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين وكذلك دول المنطقة بأسرها لأننا لدينا شراكة كاملة مع مصر.

وأكد أن مصر والأردن لديهما موقع استراتيجى فريد من نوعه والربط بين القارة الأفريقية والآسيوية وكذلك العالم العربى ومنطقة الخليج مما يجعلهما بمقدارتهما تصدير منتجاتهما الزراعية وغيرها إلى بلدان العالم بأقل التكاليف وتحقيق عوائد إيجابية اقتصادية للبلدين الشقيقين.

ونوه الحنيفات إلى أن مصر تعد العمق الاستراتيجى للأردن ومن ثم نسعى دائما وأبدا إلى مزيد من التعاون فى كافة المجالات وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه الملك عبدالله الثانى فى كل المناسبات واللقاءات، مؤكدا أن الأردن لديه حرص شديد على فتح آفاق التعاون مع مصر.

وحول انعقاد القمة العالمية للتغيرات المناخية (COP 27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، ثمن وزير الزراعة الأردنى، استضافة مصر لهذا الحدث العالمى الكبير، مؤكدا أنه يأتى فى توقيت بالغ الصعوبة فى ظل الأزمات الراهنة التى يمر بها العالم سواء أمن الغذاء أو التغيرات المناخية.

وقال الحنيفات إن الأردن يدعم ورقة العمل التى ستقدمها مصر فى هذا الحدث العالمى بشأن التغيرات المناخية وغيرها من التحديات والأزمة التى نمر بها، كاشفا عن انعقاد مؤتمر لوزراء الزراعة العرب قبل أيام قليلة من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ للاتفاق على ورقة عمل عربية تدعم الموقف المصرى إزاء أزمة الغذاء العالمى والتغيرات المناخية الحالية.

وأضاف أن الأردن يقف مع مصر فى كافة حقوقها المائية والتحديات التى تواجها وهو موقف أردنى ثابت أعلنه العاهل الأردنى فى كل المحافل الدولية والعربية والإقليمية، مؤكدا أن المنطقة تتعرض حاليا لأزمة طاحنة بشأن المياه وعلينا جميعا العمل سويا من أجل مواجهة هذا التحدى.

وشدد وزير الزراعة الأردنى على ضرورة المواجهة الدولية عبر التعاون للأزمات الطاحنة التى تمر بها منطقتنا وخصوصا فيما يتعلق بشح المياه والأمن الغذائى، مؤكدا أن الأردن يبذل كافة الجهود من أجل تأمين الغذاء والحفاظ على الأمن الإقليمى العربى.

وبشأن الاجتماعات الرباعية بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان، والتى عقدت مؤخرا بعمان، قال الحنيفات إن الدول الأربع يتطلعون إلى انضمام مصر إلى هذه الاجتماعات فى القريب العاجل، وكذلك توسيع المشاركة العربية لتكون بداية حقيقية لمواجهة تحديات الأمن الغذائى العربى.

وأضاف أن الجميع يتطلع للمشاركة المصرية لما تتمتع به مصر من خبرات وقدرات فى مجال الزراعة وبالتالى ستكون لذلك انعكاسات كبيرة على توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى العربى والإقليمى.

ونوه إلى أن وزراء الزراعة فى لبنان والعراق وسوريا بالإضافة إلى الأردن أعلنوا دعمهم لمبادرة منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فى الأردن لاستضافة المرصد الإقليمى للأمن الغذائى بعمان، ليكون له دور فى رسم السياسات وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائى المختلفة فى منطقتنا والعالم العربى كافة.

كما كشف الحنيفات عن أن الاجتماع الرباعى شدد على أولوية رفع مستوى الأمن الغذائى، وتعزيز التكامل بين الدول، فى ظل التغيرات الدولية وتوقعات إزدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار، واتجاه الدول المنتجة والمستوردة للغذاء لزيادة المخزون الاستراتيجى.

وعقد على مدار يومين بالعاصمة الأردنية عمان الاجتماع الزراعى الرباعى وضم إلى جانب الأردن، العراق وسوريا ولبنان بشأن الأمن الغذائى واتفقوا على عزم الدول المشاركة العمل على تعزيز التبادل التجارى، وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول، ووضع أطر متينة لتطوير التعاون الفنى فى القطاعات النباتية والحيوانية، والإرشاد الزراعى، وتبادل الكفاءات، وبناء قدرات العاملين فى القطاع الزراعى، كما شددوا على ضرورة توسيع المشاركة من الدول العربية وعلى رأسها مصر.