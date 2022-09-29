عاجل- الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة (منخفض الهند الموسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة والسواحل الشماليه 34 درجة وجنوب البلاد 42 درجة نهارا معتدل رطب ليلا.





وأوضحت الهيئة، استمرار هذه الأجواء لنهاية الأسبوع المقبل مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة يصل إلى درجتين، وعادة ما تعتبر بداية فصل الخريف امتدادا لفصل الصيف مناخيا، وتستمر الكتل الهوائية بالتأثير فى هذه الفترة.

وتابعت: حتى الآن لم يرحل منخفض الهند الموسمى تماما عن البلاد لذلك تبقى الأجواء صيفية فى هذه الفترة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود، خلال هذه الأيام، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.