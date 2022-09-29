وأوضحت الهيئة، استمرار هذه الأجواء لنهاية الأسبوع المقبل مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة يصل إلى درجتين، وعادة ما تعتبر بداية فصل الخريف امتدادا لفصل الصيف مناخيا، وتستمر الكتل الهوائية بالتأثير فى هذه الفترة.
وتابعت: حتى الآن لم يرحل منخفض الهند الموسمى تماما عن البلاد لذلك تبقى الأجواء صيفية فى هذه الفترة.
وتوقعت الأرصاد أن يسود، خلال هذه الأيام، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.
بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة (منخفض الهند الموسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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