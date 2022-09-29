اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي تهدي الرئيس السيسي جائزتها الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - أهدت اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي جائزتها الدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس تسلم صباح اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.